Tras agresión a la GCE, caen sospechosos de robo a transportistas

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que dentro de las acciones relevantes recientes, fue la intervención de agentes de la Guardia Civil Estatal (GCE) en contra de presuntos responsables de robo a transporte de carga.

Detallaron que, luego de detectar en la carretera federal 57 a la altura de Santa María del Río, a dos personas como presuntos responsables del robo de unidades de carga pesada, se presentó una agresión armada contra los oficiales.

No obstante, lograron detener a Arturo N. de 45 años de edad y Fernando N. de 42 años de edad, quienes quedaron a disposición de la autoridad competente.

A los detenidos, se les aseguró un tractocamión, modelo 2023 acoplado a un semirremolque con caja seca y otro tractocamión modelo 2012, además de dos unidades una Ford Pick Up, modelo 2016 y un Nissan Versa modelo 2023, un arma de fuego con cargador y seis cartuchos útiles, así como un inhibidor de señal satelital y dos baterías recargables.

