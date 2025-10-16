Atrapan a joven por posesión de droga

Oficiales de Guardia Municipal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana realizaron el aseguramiento de un joven que fue encontrado en posesión de droga. El implicado fue detectado cuando consumía el enervante en vía pública, en calles de la colonia Graciano Sánchez, motivo por el que fue puesto a disposición de la autoridad ministerial para el deslinde de responsabilidades.

Fue durante patrullajes preventivos en las calles Luis Monzón y Sara Rivera de la citada colonia, cuando los agentes municipales detectaron al joven en una jardín público consumiendo la sustancia prohibida, motivo por el que se acercaron para hacerle saber la falta al Bando de Policía y Gobierno.

Enseguida, se realizó una revisión preventiva de seguridad y de esta manera se le encontró en posesión de una bolsa plástica transparente con hierba seca con las características físicas de la marihuana con un peso aproximado de 60.1 gramos. Ante el hallazgo de la droga, el implicado de nombre Emiliano “N” de 18 años, fue informado del motivo de su detención.

Los agentes municipales se trasladaron con el detenido al Centro de Internamiento Municipal, donde se realizó la certificación médica y el embalaje del indicio. Finalmente, se realizó la puesta a disposición ante la Fiscalía General del Estado, para deslindar responsabilidades.

