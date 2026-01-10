Tren embiste a camioneta, no se reportan heridos
Conductor trató de ganarle el paso, en el cruce ferroviario, en Ciudad Valles
CIUDAD VALLES.- El conductor de una camioneta intentó ganarle el paso al tren en el cruce ferroviario de la colonia Florida y fue embestido; no se reportaron personas lesionadas.
Alrededor de la medianoche del jueves, al Sistema de Emergencias 9-1-1 se reportó que a una camioneta "se la había llevado el tren" en la calle Héroes de Nacozari, a una cuadra de las instalaciones de Pemex, en Ciudad Valles. Por tal motivo acudieron al auxilio paramédicos de la Cruz Roja, elementos de Protección Civil Municipal y policías municipales.
Junto a las vías encontraron una camioneta Ford Escape color guinda, de origen extranjero, con engomados de una organización de transportistas; sin embargo, no había nadie dentro ni alrededor, por lo que la unidad se encontraba abandonada.
El tren permaneció detenido, ya que el maquinista esperó el arribo de las autoridades para informarles que la persona que conducía la camioneta cruzó sin las debidas precauciones, lo que provocó la colisión.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Los policías procedieron a resguardar la camioneta y la pondrían a disposición de la Fiscalía General del Estado.
no te pierdas estas noticias
Reportan 48 detenidos en operativos de la GCE
Redacción
Las acciones dejaron como saldo decomisos de droga, dinero y vehículos robados
Caen presuntos integrantes del CJNG en Villa de Arriaga
Redacción
Fueron sorprendidos en una camioneta con reporte de robo durante un operativo interinstitucional
Una persona lesionada por despiste en la Valles-Rioverde
Huasteca Hoy
Una pareja originaria de Tampico regresaba de vacaciones