Tren embiste a camioneta, no se reportan heridos

CIUDAD VALLES.- El conductor de una camioneta intentó ganarle el paso al tren en el cruce ferroviario de la colonia Florida y fue embestido; no se reportaron personas lesionadas.

Alrededor de la medianoche del jueves, al Sistema de Emergencias 9-1-1 se reportó que a una camioneta "se la había llevado el tren" en la calle Héroes de Nacozari, a una cuadra de las instalaciones de Pemex, en Ciudad Valles. Por tal motivo acudieron al auxilio paramédicos de la Cruz Roja, elementos de Protección Civil Municipal y policías municipales.

Junto a las vías encontraron una camioneta Ford Escape color guinda, de origen extranjero, con engomados de una organización de transportistas; sin embargo, no había nadie dentro ni alrededor, por lo que la unidad se encontraba abandonada.

El tren permaneció detenido, ya que el maquinista esperó el arribo de las autoridades para informarles que la persona que conducía la camioneta cruzó sin las debidas precauciones, lo que provocó la colisión.

Los policías procedieron a resguardar la camioneta y la pondrían a disposición de la Fiscalía General del Estado.