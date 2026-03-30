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Turistas sufren accidente rumbo a paraje de Tamul

Por Redacción

Marzo 30, 2026 03:00 a.m.
A
Turistas sufren accidente rumbo a paraje de Tamul

AQUISMÓN.- Una camioneta se salió del camino y estuvo a punto de volcar en la carretera El Sauz–Camarones; una mujer de la tercera edad resultó lesionada.

Lo anterior sucedió este domingo, cuando el conductor de una camioneta Ford blanca, doble cabina, no tuvo precaución al pasar por una curva y terminó saliendo de la cinta asfáltica.

La unidad golpeó unas rocas y se detuvo entre la maleza, al borde de un desnivel. A bordo viajaban en total cinco personas, quienes pudieron descender por sí mismas.

Sin embargo, una mujer de la tercera edad sufrió lesiones y tuvo que ser auxiliada por brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), quienes la trasladaron a un centro médico.

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La camioneta quedó bajo resguardo de oficiales de la Guardia Civil Estatal, quienes solicitarían el apoyo de una grúa para retirarla.

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