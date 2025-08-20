logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

TRIUNFAN EN EL GOLF ¡HERMOSA NOVIA!

Fotogalería

TRIUNFAN EN EL GOLF ¡HERMOSA NOVIA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Ultiman a un hombre en Ciudad Satélite

Los hechos ocurrieron en la calle de Aztecas cerca de las 12:00 horas

Por PULSO

Agosto 20, 2025 01:20 p.m.
A
Foto: Teodoro Blanco/Pulso

Foto: Teodoro Blanco/Pulso

Una persona fue localizada sin vida por impacto de arma de fuego en Ciudad Satélite.

Los hechos, cerca de las 12:00 horas en el calle de Aztecas, hasta donde llegaron dos delincuentes y empezaron a discutir con la víctima, luego, uno de ellos le disparó en una sola ocasión en la cabeza, según los datos recabados.

Al sitio arribaron paramédicos de Villa de Pozos, quienes al valorar al hombre lo encontraron sin signos vitales. Elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) aseguraron el área.

Posteriormente, la Policía de Investigación (PDI) y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) iniciaron con la recolección de indicios en el lugar para levantar el cuerpo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Ultiman a un hombre en Ciudad Satélite
Ultiman a un hombre en Ciudad Satélite

Ultiman a un hombre en Ciudad Satélite

SLP

PULSO

Los hechos ocurrieron en la calle de Aztecas cerca de las 12:00 horas

Video | Autobús se incendia en pleno bulevar de Cdad. Valles
Video | Autobús se incendia en pleno bulevar de Cdad. Valles

Video | Autobús se incendia en pleno bulevar de Cdad. Valles

SLP

Huasteca Hoy

Cuando los bomberos llegaron, el vehículo ya estaba en llamas y procedieron a sofocar el incendio

Fotos: Choque e incendio entre tráileres en Libramiento Oriente
Fotos: Choque e incendio entre tráileres en Libramiento Oriente

Fotos: Choque e incendio entre tráileres en Libramiento Oriente

SLP

Redacción

Los hechos, esta madrugada, a la altura del kilómetro 21

No da FGE con operador de rueda de la fortuna donde falleció mujer
No da FGE con operador de rueda de la fortuna donde falleció mujer

No da FGE con operador de rueda de la fortuna donde falleció mujer

SLP

Rubén Pacheco

Ha pasado prácticamente un año de los hechos en la Fenapo