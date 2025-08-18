logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

NOCHE DE CASINO

Fotogalería

NOCHE DE CASINO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Un herido, al volcar carro en río Santiago

Por Redacción

Agosto 18, 2025 03:00 a.m.
A
Un herido, al volcar carro en río Santiago

Un automóvil que circulaba por el bulevar del Río Santiago, volcó de manera aparatosa en el tramo de Sierra Leona hacia el puente de Morales, presentó daños considerables y un ocupante resultó con lesiones considerables.

Los  hechos se registraron la tarde de este domingo, cerca de las cuatro, en que el automóvil Atos de color Amarillo, circulaba por el mencionado bulevar en dirección del Periférico Poniente hacia la carretera a Matehuala.

Fue en el tramo de Sierra Leona hacia el puente de Morales, en donde el conductor perdió el control del volante a la izquierda para así el auto salirse del camino y se volcó dando una vuelta completa para finalmente terminar en posición normal.

Luego del accidente llegaron al sitio los paramédicos, quienes atendieron a un ocupante del auto y dado que presentaba lesiones considerables se le trasladó el Hospital Central para que recibiera atención médica.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Elementos de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, retiraron el vehículo con una grúa a una pensión, presentaba diversos daños como el parabrisas destrozado y demás abolladuras en la carrocería.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Joven muere al lanzarse de cortina de la Presa
Joven muere al lanzarse de cortina de la Presa

Joven muere al lanzarse de cortina de la Presa

SLP

Redacción

Cayó sobre el cuarto de válvula, ocasionándose fuertes fracturas en el cuerpo

Con droga, arrestan a cuatro viciosos
Con droga, arrestan a cuatro viciosos

Con droga, arrestan a cuatro viciosos

SLP

Redacción

Detiene GCE a 312 infractores en una semana
Detiene GCE a 312 infractores en una semana

Detiene GCE a 312 infractores en una semana

SLP

Redacción

Vuelca camioneta en la carretera Valles-Naranjo
Vuelca camioneta en la carretera Valles-Naranjo

Vuelca camioneta en la carretera Valles-Naranjo

SLP

Redacción

El conductor resulta lesionado tras el aparatoso accidente