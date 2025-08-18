Un herido, al volcar carro en río Santiago

Un automóvil que circulaba por el bulevar del Río Santiago, volcó de manera aparatosa en el tramo de Sierra Leona hacia el puente de Morales, presentó daños considerables y un ocupante resultó con lesiones considerables.

Los hechos se registraron la tarde de este domingo, cerca de las cuatro, en que el automóvil Atos de color Amarillo, circulaba por el mencionado bulevar en dirección del Periférico Poniente hacia la carretera a Matehuala.

Fue en el tramo de Sierra Leona hacia el puente de Morales, en donde el conductor perdió el control del volante a la izquierda para así el auto salirse del camino y se volcó dando una vuelta completa para finalmente terminar en posición normal.

Luego del accidente llegaron al sitio los paramédicos, quienes atendieron a un ocupante del auto y dado que presentaba lesiones considerables se le trasladó el Hospital Central para que recibiera atención médica.

Elementos de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, retiraron el vehículo con una grúa a una pensión, presentaba diversos daños como el parabrisas destrozado y demás abolladuras en la carrocería.