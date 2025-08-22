logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELICES 40!

Fotogalería

¡FELICES 40!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Una mujer herida en choque sobre carretera a Matehuala

Los hechos, a las 12:30 horas de este viernes

Por Redacción

Agosto 22, 2025 01:03 p.m.
A
Fotos: Teodoro Blanco/Pulso

Fotos: Teodoro Blanco/Pulso

Una persona lesionada, fue el saldo de un choque de dos vehículos en carretera a Matehuala y la avenida Benito Juárez, en Soledad.

Los hechos, a las 12:30 horas de este viernes, cuando el conductor de una camioneta Chrysler circulaba sobre lateral de carretera Matehuala y al llegar a la avenida Benito Juárez es impactado por el guiador de un Volkswagen.

El conductor de la camioneta perdió el control para salirse hacia su izquierda y finalmente quedar sobre lateral de carretera.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Al sitio acudieron paramédicos de la Secretaría de Salud, quienes trasladaron a una señora para su atención médica, mientras que paramédicos de la Cruz Roja valoraron a una familia que viajaba en la camioneta.

Peritos de la Guardia Civil de Soledad tomaron conocimiento del suceso. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Una mujer herida en choque sobre carretera a Matehuala
Una mujer herida en choque sobre carretera a Matehuala

Una mujer herida en choque sobre carretera a Matehuala

SLP

Redacción

Los hechos, a las 12:30 horas de este viernes

Menor discute con su madre y se sale de casa
Menor discute con su madre y se sale de casa

Menor discute con su madre y se sale de casa

SLP

Redacción

Regidora de Villa de Pozos arma escándalo en motel
Regidora de Villa de Pozos arma escándalo en motel

Regidora de Villa de Pozos arma escándalo en motel

SLP

Redacción

Golpeó e insultó a una empleada y lo mismo hizo con policías que la detuvieron

Obreros resultan lesionados en choque-volcadura
Obreros resultan lesionados en choque-volcadura

Obreros resultan lesionados en choque-volcadura

SLP

Redacción

Al menos once trabajadores fueron llevados al hospital tras el accidente, en la Carr. ´57