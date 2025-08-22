Una mujer herida en choque sobre carretera a Matehuala
Los hechos, a las 12:30 horas de este viernes
Una persona lesionada, fue el saldo de un choque de dos vehículos en carretera a Matehuala y la avenida Benito Juárez, en Soledad.
Los hechos, a las 12:30 horas de este viernes, cuando el conductor de una camioneta Chrysler circulaba sobre lateral de carretera Matehuala y al llegar a la avenida Benito Juárez es impactado por el guiador de un Volkswagen.
El conductor de la camioneta perdió el control para salirse hacia su izquierda y finalmente quedar sobre lateral de carretera.
Al sitio acudieron paramédicos de la Secretaría de Salud, quienes trasladaron a una señora para su atención médica, mientras que paramédicos de la Cruz Roja valoraron a una familia que viajaba en la camioneta.
Peritos de la Guardia Civil de Soledad tomaron conocimiento del suceso.
