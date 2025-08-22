Obreros resultan lesionados en choque-volcadura

Al menos once trabajadores de la Zona Industrial resultaron lesionados al volcar la camioneta en que eran transportados, luego de que ésta fuera chocada por otra unidad en la carretera a México, entre los puentes Los Lagos y el Eje 128.

El accidente tuvo lugar alrededor de las ocho de la mañana en el kilómetro 189 de la referida carretera, por donde la camioneta de transporte de personal, una Toyota color blanco, se desplazaba con los obreros en dirección al Distribuidor Juárez.

En determinado momento fue impactada por una camioneta Dodge Ram de color gris, por lo que el conductor perdió el control del volante y de esta forma se salió de la cinta asfáltica para luego dar una voltereta y quedar en posición normal sufriendo fuertes daños materiales.

Ante esto, al menos once usuarios de la camioneta de personal, todos trabajadores de una empresa de la Zona Industrial, resultaron con lesiones considerables.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Socorristas de la Guardia Civil de Pozos, Protección Civil de la capital, Cruz Roja y hasta una ambulancia particular, acudieron a prestar ayuda a los lesionados, a quienes trasladaron a distintos hospitales para recibir la atención médica requerida. Algunas lesiones de los afectados fueron leves pero otros presentaban heridas de consideración y todos recibieron atención en el sitio por parte de los paramédicos.

Asimismo, agentes de la Guardia Nacional, División Caminos, llegaron a tomar conocimiento del percance y las camionetas participantes fueron enviadas a una pensión en tanto se realizan las diligencias legales y se llega a un acuerdo reparatorio a través de las compañías aseguradoras.