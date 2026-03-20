Van contra antros irregulares; dos son clausurados

En acuerdos de colaboración interinstitucional y de acuerdo a las facultades y atribuciones de cada área, la Coordinación Estatal de Protección Civil y la Dirección de Gobernación, realizaron la noche de este jueves un operativo especial de revisión en centros nocturnos de la capital potosina.

Este dispositivo fue encabezado por el titular de la CEPC, Mauricio Ordaz Flores y la Directora General de Gobernación, María Guadalupe Chávez Meza, con saldo de 8 lugares inspeccionados, 6 en avenida Chapultepec y dos en Plaza Coronel de la avenida Coronel Romero.

Se detalla que el establecimiento con razón social "La Casa de Oscar Burgos", en Avenida Chapultepec #913, Fraccionamiento Colinas del Parque, fue objeto de clausura total, por falta en medidas de seguridad y documentación para su funcionamiento.

Una vez que se realizó inspección visual y se procedió a revisar las medidas de seguridad en materia de Protección Civil, los encargados del citado lugar no presentaron: programa interno, opinión técnica, constancias de capacitación de las cuatro brigadas básicas, análisis de riesgos eléctricos, estructural y de gas, póliza de responsabilidad civil, bitácora de mantenimiento, lámparas de emergencia, detectores de humo, botiquín, señalética de salida de emergencia y extintores.

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En otra acción operativa, se sancionó parcialmente al negocio identificado como "Crazy Juan". De igual manera en Plaza Coronel Romero, otro negocio fue objeto de clausura por diversos incumplimientos.

Estas acciones serán de carácter permanente y buscan salvaguardar la integridad de quienes asisten a los centros de diversión en sus diversos giros, buscando que se dé cumplimiento a los reglamentos vigentes y que operen dentro de las normas de ley.