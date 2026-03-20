logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Caso Epstein suma nuevo capítulo: Bank of America alcanza acuerdo con víctimas

Fotogalería

Caso Epstein suma nuevo capítulo: Bank of America alcanza acuerdo con víctimas

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Van contra antros irregulares; dos son clausurados

Gobernación y PCE implementaron operativos con ocho inspecciones

Por Redacción

Marzo 20, 2026 03:00 a.m.
A
Van contra antros irregulares; dos son clausurados

En acuerdos de colaboración interinstitucional y de acuerdo a las facultades y atribuciones de cada área, la Coordinación Estatal de Protección Civil y la Dirección de Gobernación, realizaron la noche de este jueves un operativo especial de revisión en centros nocturnos de la capital potosina. 

Este dispositivo fue encabezado por el titular de la CEPC, Mauricio Ordaz Flores y la Directora General de Gobernación, María Guadalupe Chávez Meza, con saldo de 8 lugares inspeccionados, 6 en avenida Chapultepec y dos en Plaza Coronel de la avenida Coronel Romero. 

Se detalla que el establecimiento con razón social "La Casa de Oscar Burgos", en Avenida Chapultepec #913, Fraccionamiento Colinas del Parque, fue objeto de clausura total, por falta en medidas de seguridad y documentación para su funcionamiento.

Una vez que se realizó inspección visual y se procedió a revisar las medidas de seguridad en materia de Protección Civil, los encargados del citado lugar no presentaron: programa interno, opinión técnica, constancias de capacitación de las cuatro brigadas básicas, análisis de riesgos eléctricos, estructural y de gas, póliza de responsabilidad civil, bitácora de mantenimiento, lámparas de emergencia, detectores de humo, botiquín, señalética de salida de emergencia y extintores.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En otra acción operativa, se sancionó parcialmente al negocio identificado como "Crazy Juan". De igual manera en Plaza Coronel Romero, otro negocio fue objeto de clausura por diversos incumplimientos.

Estas acciones serán de carácter permanente y buscan salvaguardar la integridad de quienes asisten a los centros de diversión en sus diversos giros, buscando que se dé cumplimiento a los reglamentos vigentes y que operen dentro de las normas de ley.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Detienen a hombre por presunto acoso sexual en el barrio de Tlaxcala
Detienen a hombre por presunto acoso sexual en el barrio de Tlaxcala

Detienen a hombre por presunto acoso sexual en el barrio de Tlaxcala

SLP

Redacción

Joven de 19 años denunció que fue seguida por varias calles

Fotos | Aparatoso choque de frente en carretera a Rioverde
Fotos | Aparatoso choque de frente en carretera a Rioverde

Fotos | Aparatoso choque de frente en carretera a Rioverde

SLP

Redacción

Tras la fuerte de la colisión, se reporta a uno de los choferes lesionado

También SSPC investiga a guardias civiles por homicidios en Matehuala
También SSPC investiga a guardias civiles por homicidios en Matehuala

También SSPC investiga a guardias civiles por homicidios en Matehuala

SLP

Rubén Pacheco

Inició un procedimiento en Asuntos Internos para determinar sanciones administrativas

Detienen a 32 personas y aseguran droga y vehículos en operativos de la GCE
Detienen a 32 personas y aseguran droga y vehículos en operativos de la GCE

Detienen a 32 personas y aseguran droga y vehículos en operativos de la GCE

SLP

Redacción

Entre los aseguramientos destacan drogas como marihuana, cristal, cocaína y vehículos con reporte de robo.