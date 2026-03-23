Vándalo "echa bala" e intenta esconderse en una vivienda

Luego de realizar disparos de arma de fuego, un sujeto pretendió refugiarse a la fuerza en un inmueble de la Zona Centro pero los habitantes pidieron auxilio y de esta forma fue detenido por elementos de la Policía Municipal; resultó, además, que cuenta con una orden de aprehensión vigente.

De acuerdo con el reporte, el implicado fue señalado de ingresar sin autorización a una vivienda ubicada en la Privada de la Hiedra, por lo que los moradores pidieron ayuda y permitieron a los agentes municipales su ingreso para realizar la detención.

En la entrevista posterior, los moradores indicaron que el sujeto había descendido de una motocicleta tipo urbana y de manera intempestiva ingresó sin permiso a la casa que se encontraba con la puerta entreabierta.

Adicionalmente, testigos en la zona indicaron que el detenido momentos antes presuntamente habría participado en un hecho de detonaciones de arma de fuego en las inmediaciones de la avenida Reforma y la calle Antonio Plaza, a una cuadra del lugar.

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El implicado fue identificado con el nombre José Bryan "N" de 22 años de edad, quien resultó con un mandamiento judicial vigente en la plataforma nacional de personas detenidas.

Además, durante la inspección preventiva, el implicado fue encontrado en posesión de dos casquillos percutidos, los cuales fueron embalados como indicio.

Finalmente, se procedió con la puesta a disposición ante la Fiscalía General del Estado, entidad que continuará con las investigaciones correspondientes.