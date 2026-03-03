logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

EXPOSICIÓN AROMA DE MUJER, DE ROXANA PUMAREJO

Fotogalería

EXPOSICIÓN AROMA DE MUJER, DE ROXANA PUMAREJO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Vándalo se mete a propiedad ajena

Por Redacción

Marzo 03, 2026 03:00 a.m.
A
Vándalo se mete a propiedad ajena

Oficiales de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a un hombre por presunto allanamiento. El arresto se realizó en la colonia Francisco Sarabia, al atender de forma inmediata un reporte ciudadano.

Agentes municipales se presentaron en Bulevar Valle de los Fantasmas, a la altura de la colonia Francisco Sarabia, donde el dueño de un domicilio indicó que dentro de su propiedad había un individuo al que no conoce y además no le permitió entrar, manifestando su deseo de proceder legalmente en su contra.

Policías soledenses observaron dentro del inmueble al reportado, mismo al que se acercaron a indicarle la debida sanción, y después de entrevistarlo se identificó como Juan "N" de 51 años.

Al sujeto se le informó que sería detenido por presunto allanamiento, y posteriormente fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, donde seguirá con el trámite respectivo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Detenidos en Villa de Reyes, vinculados a homicidio de empresarios: SSPC
Detenidos en Villa de Reyes, vinculados a homicidio de empresarios: SSPC

Detenidos en Villa de Reyes, vinculados a homicidio de empresarios: SSPC

SLP

Redacción

Autoridades vinculan a la célula delictiva con hechos violentos en Zacatecas

Salvador Nava y la 57 concentran mayoría de siniestros viales
Salvador Nava y la 57 concentran mayoría de siniestros viales

Salvador Nava y la 57 concentran mayoría de siniestros viales

SLP

Rolando Morales

La SSPC señala que la distracción por teléfono celular supera incluso al exceso de velocidad

Balean a la Guardia Civil... y cae célula en Villa de Reyes
Balean a la Guardia Civil... y cae célula en Villa de Reyes

Balean a la Guardia Civil... y cae célula en Villa de Reyes

SLP

Redacción

Aseguran armas, droga y vehículo con placas sobrepuestas en operativo estatal.

GCE reporta 30 detenidos en 24 horas en SLP
GCE reporta 30 detenidos en 24 horas en SLP

GCE reporta 30 detenidos en 24 horas en SLP

SLP

Redacción

La corporación estatal informó resultados operativos del lunes 2 de marzo.