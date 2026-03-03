Vándalo se mete a propiedad ajena

Oficiales de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a un hombre por presunto allanamiento. El arresto se realizó en la colonia Francisco Sarabia, al atender de forma inmediata un reporte ciudadano.

Agentes municipales se presentaron en Bulevar Valle de los Fantasmas, a la altura de la colonia Francisco Sarabia, donde el dueño de un domicilio indicó que dentro de su propiedad había un individuo al que no conoce y además no le permitió entrar, manifestando su deseo de proceder legalmente en su contra.

Policías soledenses observaron dentro del inmueble al reportado, mismo al que se acercaron a indicarle la debida sanción, y después de entrevistarlo se identificó como Juan "N" de 51 años.

Al sujeto se le informó que sería detenido por presunto allanamiento, y posteriormente fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, donde seguirá con el trámite respectivo.

