Vecino de La Pimienta muere tras accidente en motocicleta

CIUDAD VALLES.- Un hombre perdió la vida, tras sufrir un accidente mientras se desplazaba a bordo de una motocicleta, al norte de Ciudad Valles.

El percance fue reportado cerca de la medianoche sobre la calle Antiguo Camino al Mante, cerca del cruce con la carretera federal Valles-Mante, frente a las instalaciones de la empresa refresquera Pepsi.

La persona fallecida fue identificada como José Luis González Flores, de 36 años de edad, empleado de una gasera, y vecino de la calle Tancanhuitz, en la colonia La Pimienta.

Fuentes oficiales informaron que, a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 se alertó sobre la presencia de un hombre tirado a un costado de la vialidad, inconsciente.

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Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio, donde confirmaron que el individuo ya no contaba con signos vitales.

Aparentemente, José Luis circulaba con dirección a su casa, acababa de salir de la carretera federal, y al incorporarse a la calle Antiguo Camino al Mante, perdió el control de la unidad y se cayó.

Elementos de corporaciones de seguridad procedieron al acordonamiento del área, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes, incluyendo el levantamiento de indicios y el traslado del cuerpo al Servicio Médico Legal.