Vehículo acaba calcinado en la Valles-Tamazunchale

TANCANHUITZ.- Una pareja se llevó tremendo susto luego de que su vehículo se incendió sobre la carretera federal Valles–Tamazunchale.

La tarde de este martes, al Sistema de Emergencias 9-1-1 se reportó el incendio de un vehículo en el tramo del ejido Palmira Nuevo al crucero Marcelino Zamarrón.

Se trataba de un Nissan Sentra blanco, modelo atrasado, en el que viajaba una pareja, la cual pudo salir a tiempo y resultó ilesa.

Al auxilio acudieron oficiales de la Policía Municipal de Tancanhuitz, así como de Aquismón, y el conductor les informó que circulaba con dirección de Ciudad Valles a Tamazunchale cuando, de pronto, comenzó a salir humo del cofre y apenas le dio tiempo de orillarse.

Se presume que la unidad sufrió una falla mecánica o un cortocircuito, lo que habría originado el incendio, y en cuestión de minutos las llamas se propagaron.

Tiempo después llegaron para brindar apoyo los Bomberos y Protección Civil de Ciudad Valles; sin embargo, las pérdidas fueron totales. La circulación se vio afectada por casi una hora.

