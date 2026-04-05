Vehículo con turistas impacta contra contención

XILITLA.- Un vehículo compacto en donde viajaba un grupo de turistas originarios del Estado de México, se salió del camino y colisionó contra la barrera de contención, al circular por la carretera federal número 120.

El accidente sucedió la mañana de este sábado, cerca de la localidad Ixtacamel, cuando el conductor de un automóvil Toyota Yaris color negro, con placas de circulación del Estado de México, se dirigía a la cabecera municipal de Xilitla.

En ese momento estaba lloviznando y, al pasar por una curva, el vehículo derrapó ante el piso mojado; por ello, el conductor perdió el control del volante y se salió del camino.

La unidad estuvo a punto de caer a un barranco, pero por suerte se detuvo con la barrera de contención y los ocupantes resultaron ilesos.

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