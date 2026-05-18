Vehículo se acaba al estrellarse vs. caja de tráiler
La camioneta quedó prácticamente en pérdida total
Luego de estrellarse contra una caja de un tráiler estacionado, una camioneta terminó destrozada por completo de la parte frontal cuando circulaba por el bulevard del río Españita, a la altura del fraccionamiento español.
Según los hechos, cerca del mediodía de este domingo la camioneta tipo Jeep circulaba acceso de velocidad por el mencionado bulevar cuando de pronto el conductor perdió el control del volante, para así chocar de frente con la parte posterior de un remolque tipo caja que se encontraba estacionado a la orilla del camino.
A causa del fuerte impacto la camioneta color negro acabó prácticamente en pérdida total, sin que afortunadamente se registraran personas lesionadas.
Minuto después arribaron elementos de la policía Vial municipal quienes procedieron a retirar la camioneta y enviarla a una pensión particular a fin de que el conductor llegara a un acuerdo sobre los daños con el propietario del tráiler.
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