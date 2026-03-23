Vehículo se sale de la carretera y acaba averiado

Un automóvil terminó averiado luego de accidentarse en la carretera a México, en donde se salió del camino para terminar sobre el camellón central sin que en este caso se registraran personas lesionadas.

El hecho tuvo lugar cerca de la una de la mañana de este domingo, en que el automóvil color gris circulaba por la mencionada carretera en dirección del distribuidor Juárez hacia el Periférico Oriente. Fue al pasar la Plaza Sendero, en donde el conductor perdió el control del volante a la izquierda y de esta forma se salió de la zona de rodamiento para terminar sobre el camellón central.

En este caso el carro solamente terminó con la suspensión averiada sin que hubiera heridos o daños a terceros, por lo que el conductor solicitaría una grúa para retirarlo sin que fuera necesaria la intervención de las autoridades.