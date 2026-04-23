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Viciosos terminan encerrados en Soledad

Por Redacción

Abril 23, 2026 03:00 a.m.
A
Viciosos terminan encerrados en Soledad

La Guardia Civil Municipal de Soledad informó la detención de seis personas, dos adultos y cuatro menores de edad, por presuntos delitos contra la salud en distintos puntos del municipio.

En acciones distintas, oficiales de la corporación detuvieron a Miguel "N", de 34 años, en la calle Boreal de la colonia Villa Alborada, y Abigail "N", de 29 años, en la calle Lagos de Moreno de la colonia Foresta, ambas personas tenían en su posesión una bolsa con sustancia granulada con características similares a la droga conocida como cristal.

Por otro lado, en la calle Contrato Colectivo en la colonia Azaleas, fue arrestado un menor de 17 años en posesión de una bolsa con hierba seca color verde con características de marihuana.

Asimismo, en Camino Viejo a San Pedro en la colonia Minas de San Pedro, fue asegurado un menor de 16 años quien también portaba una bolsa que contenía hierba verde seca con características de marihuana.

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Finalmente, en la calle Ley Federal del Trabajo, colonia Azaleas, policías de la Guardia Civil Municipal fueron detenidos dos menores de 16 y 15 años de edad, a cada uno se les encontró en posesión de una bolsa con hierba seca verde con características físicas de la marihuana.

Todas las personas detenidas, así como los indicios asegurados quedaron a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes en la Fiscalía General del Estado. 

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