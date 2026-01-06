Video | Arde sedán en la Valles–Tamazunchale; no hay heridos

Una pareja se llevó tremendo susto, luego de que su vehículo se incendió sobre la carretera federal Ciudad Valles–Tamazunchale.

La tarde de este martes, al Sistema de Emergencias 911 se reportó el incendio de un vehículo en el tramo del ejido Palmira Nuevo al crucero Marcelino Zamarrón.

Se trataba de un Nissan Sentra, en el que viajaba una pareja, la cual, pudo salir a tiempo y resultó ilesa.

Al auxilio acudieron oficiales de la Policía Municipal de Tancanhuitz, así como de Aquismón, y el conductor les informó que circulaba con dirección de Ciudad Valles a Tamazunchale cuando, de pronto, comenzó a salir humo del cofre y apenas le dio tiempo de orillarse.

Se presume que la unidad sufrió un cortocircuito, lo que habría originado el incendio, y en cuestión de minutos las llamas se propagaron.

Fotos: Huasteca Hoy

Tiempo después llegaron para brindar apoyo los Bomberos y Protección Civil de Ciudad Valles; sin embargo, las pérdidas fueron totales. La circulación se vio afectada por casi una hora.