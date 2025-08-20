Video | Autobús se incendia en pleno bulevar de Cdad. Valles

CIUDAD VALLES.- La mañana de este miércoles un autobús del servicio de transporte urbano con número económico 61 se incendió mientras circulaba sobre el bulevar México-Laredo, a la altura de la colonia Obrera, frente al asilo San Martín de Porres.

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego comenzó en la zona del motor y rápidamente se propagó hasta envolver por completo la unidad.

Cuando los bomberos llegaron, el vehículo ya estaba en llamas y procedieron de inmediato a sofocar el incendio.

En el sitio también intervinieron elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Civil Estatal, quienes cerraron la circulación en el tramo comprendido entre la glorieta Hidalgo y la calle Ponciano Arriaga.

Hasta el momento se desconoce la identidad del chofer, aunque trascendió que resultó ileso. Tampoco se confirmó si la unidad transportaba pasajeros.

Las autoridades reiteraron que no hubo personas lesionadas, aunque las pérdidas materiales fueron totales.