Video | Confirman heridos tras colapso de gradas en jaripeo

El colapso de una estructura de gradas durante un jaripeo realizado en la comunidad de Atotonilco, municipio de Ciudad Fernández, dejó como saldo personas lesionadas, sin que hasta el momento se reporten pérdidas humanas.

De acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil, el incidente ocurrió mientras se desarrollaba el evento, lo que generó momentos de pánico entre los asistentes. Tras el desplome, personal estatal acudió al lugar, evacuó al público y clausuró el jaripeo para evitar mayores riesgos.

La dependencia informó que, tras una inspección preliminar, se determinó que las gradas no contaban con estabilidad ni mantenimiento adecuados, por lo que se iniciará el procedimiento administrativo correspondiente conforme a la Ley del Sistema de Protección Civil del Estado.

Hasta ahora, no se ha precisado el número total de personas lesionadas. Algunas de ellas fueron trasladadas para su atención médica en vehículos particulares. Las autoridades señalaron que el caso seguirá bajo revisión.

Protección Civil en el evento