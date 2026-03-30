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Video | Embisten a hombre en triciclo sobre bulevar

El pepenador de 72 años no sufrió lesiones graves

Por Huasteca Hoy

Marzo 30, 2026 03:06 p.m.
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Video | Embisten a hombre en triciclo sobre bulevar

CIUDAD VALLES.– Un hombre de 72 años, a bordo de un triciclo, chocó contra un vehículo en el bulevar Lázaro Cárdenas.

El accidente se suscitó la mañana de este lunes, en el cruce que conforman el bulevar y la calle Estadio, frente al salón del Sindicato del Seguro Social.

De acuerdo con la información recabada, el adulto mayor, identificado como Felipe Ruiz, de oficio pepenador y vecino de la colonia Doctor Márquez, circulaba en un triciclo sobre la calle Estadio, con dirección de la colonia Loma Bonita hacia el fraccionamiento Fovissste.

Sin embargo, no tuvo precaución al cruzar el bulevar y chocó contra un vehículo marca Kia, color rojo, conducido por un joven de 20 años.

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A pesar de lo aparatoso del accidente, Felipe no sufrió lesiones graves y horas después llegó a un acuerdo con el conductor del vehículo.

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