Video | Informa SSPC de cierres viales por Carrera Panamericana

Los pilotos y autos parten esta tarde de Plaza Sendero hasta el centro histórico

Por Redacción

Octubre 15, 2025 04:00 p.m.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que todo está listo para recibir a los autos y pilotos que participan en la Carrera Panamericana en su etapa que concluye en San Luis Potosí.

La caravana llega este miércoles 15 de octubre y la exhibición será en Plaza de Armas, frente al Centro Cultural del Palacio Municipal.

La SSPC alertó por el despliegue de Policía Vial para permitir el paso seguro del contingente que partirá desde Plaza Sendero (carretera 57) hasta el centro histórico.

CHECA EL RECORRIDO COMPLETO EN VIDEO:

Nota relacionada:

Ricardo Cordero, líder absoluto

https://pulsoslp.com.mx/meta/ricardo-cordero-lider-absoluto/1977867

