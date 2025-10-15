Video | Informa SSPC de cierres viales por Carrera Panamericana
Los pilotos y autos parten esta tarde de Plaza Sendero hasta el centro histórico
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que todo está listo para recibir a los autos y pilotos que participan en la Carrera Panamericana en su etapa que concluye en San Luis Potosí.
La caravana llega este miércoles 15 de octubre y la exhibición será en Plaza de Armas, frente al Centro Cultural del Palacio Municipal.
La SSPC alertó por el despliegue de Policía Vial para permitir el paso seguro del contingente que partirá desde Plaza Sendero (carretera 57) hasta el centro histórico.
CHECA EL RECORRIDO COMPLETO EN VIDEO:
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Nota relacionada:
Ricardo Cordero, líder absoluto
https://pulsoslp.com.mx/meta/ricardo-cordero-lider-absoluto/1977867
no te pierdas estas noticias
Video | Informa SSPC de cierres viales por Carrera Panamericana
PULSO
Los pilotos y autos parten esta tarde de Plaza Sendero hasta el centro histórico
Tráiler vuelca en carretera a Zacatecas y desata rapiña
PULSO
El chofer salió ileso esta mañana de miércoles
Reabren tramo del bulevar Río Santiago
Redacción
El Río Españita sigue cerrado; la Policía Vial mantiene recorridos de vigilancia