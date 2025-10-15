Ricardo Cordero, líder absoluto

El sexto día de actividades de la Carrera Panamericana 2025 marcó un nuevo capítulo de emoción y resiliencia. Tras el complicado paso por la mítica etapa de Mil Cumbres, donde un percance obligó a suspender los tramos cronometrados, la competencia retomó su ritmo con la jornada Morelia–Guanajuato, donde el potosino Ricardo Cordero volvió a demostrar su experiencia y dominio al mantenerse como líder absoluto de la clasificación general.

A bordo del vehículo del GHR Motorsport 399 Tactical, Cordero completó una etapa sólida, ampliando su ventaja en el acumulado y consolidando su posición rumbo a la meta final. “Con la motivación al tope, cansados pero muy motivados, nos quitamos ya la presión de estar abajo; ahora las condiciones las manejamos nosotros. Esto no se acaba hasta Zacatecas, siempre lo remarcamos: vamos paso a paso. Las etapas de Morelia y Guanajuato las libramos con buenos dividendos. La llegada al Teatro Juárez, como siempre, muy emocionante”, compartió el piloto potosino.

Cordero invitó a la afición a acompañarlo en su arribo triunfal a San Luis Potosí, programado para la tarde de este jueves 16 de octubre, donde el contingente panamericano recorrerá la carretera 57 y realizará su entrada simbólica en la Plaza de Armas alrededor de las 4:15 p.m.. Aunque este año la capital potosina no contará con etapas de velocidad, sí será punto clave de tránsito y celebración para los competidores

El piloto de casa, que ha logrado recuperar más de dos minutos de desventaja, se encuentra a solo un día de empatar el récord histórico de victorias de todos los tiempos, aún en manos del francés Pierre de Thoisy, hecho que podría marcar un momento histórico para el automovilismo mexicano.

Con la etapa final San Luis Potosí–Zacatecas por disputarse este 16 de octubre, la Carrera Panamericana entra en su desenlace con un ambiente de expectativa y orgullo nacional. Ricardo Cordero, junto a su navegante Marco Hernández, buscarán sellar en casa una actuación memorable que reafirme su legado como uno de los grandes nombres del automovilismo en México.