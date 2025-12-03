VIDEO | Nuevo asalto a tienda 3B de Prados

La tienda 3B ubicada en la calle 99, casi esquina con Anillo Periférico, en Prados de San Vicente segunda sección, volvió a ser blanco de un asalto a mano armada, de acuerdo con denuncias ciudadanas y videos difundidos en redes sociales.

Las grabaciones muestran que ingresaron al menos dos hombres al establecimiento: uno de ellos amenazó con un arma a la dependienta, mientras el segundo se dirigió directamente a la caja para tomar el dinero antes de huir hacia el Periférico.

Vecinos insistieron en que no es la primera vez que esta sucursal es robada sin presencia policial.

Como dato, esta área pertenece oficialmente al Municipio de Villa de Pozos desde el 22 de julio de 2024, cuando entró en vigor el decreto que lo constituyó como el municipio número 59 de San Luis Potosí.

Por ello, la seguridad y los rondines preventivos corresponden a esa administración, que —según habitantes— no ha desplegado vigilancia constante.

Hasta ahora, ni el Ayuntamiento de Villa de Pozos ni la Guardia Civil Estatal han emitido postura sobre este nuevo atraco.