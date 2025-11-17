Promete Patricia Aradillas trabajo responsable y con transparencia

La nueva concejal presidente de Villa de Pozos, Martha Patricia Aradillas Aradillas, hizo sus primeras apariciones en el principal medio de difusión del gobierno municipal que es el perfil de Facebook “Municipio de Villa de Pozos”, donde ofreció realizar “un trabajo cercano, responsable y transparente” con colaboradores y con la población.

Desde el viernes 14 de noviembre, fecha en que le fue tomada la protesta como concejal, hasta ayer domingo, la diputada con licencia había hecho dos publicaciones en la citada red social.

En la primera se publicó un video de la llegada de Patricia Aradillas a la Presidencia Municipal en compañía de residentes y de actores políticos como la presidente de la directiva del Congreso del Estado, la también dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ma. Sara Rocha Medina.

“Hoy inicia una nueva etapa para nuestro municipio con la designación de Martha Patricia Aradillas como concejal presidenta, asumiendo la responsabilidad de encabezar y fortalecer los trabajos de reconstrucción que Villa de Pozos requiere. Su llegada representa la continuidad del compromiso por impulsar el desarrollo, mejorar los servicios y atender de manera cercana las necesidades de nuestra comunidad”, se puede leer en el comentario que acompaña la publicación.

La segunda publicación fue una reiteración de la primera en cuanto a conceptos como compromiso, responsabilidad, desarrollo y otros similares.

Hasta ayer, Aradillas Aradillas no había anunciado cambios en el gabinete ampliado, el cual incluye a directores y jefes de área no designados por el Congreso del Estado.