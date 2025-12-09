logo pulso
Seguridad

Vinculan a proceso a dos hombres por secuestro agravado en El Zapote

Detenidos tras denuncia en El Zapote; juez dicta prisión preventiva.

Por Redacción

Diciembre 09, 2025 09:00 p.m.
A
La Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos obtuvo la vinculación a proceso de Gustavo "N" y Víctor "N", señalados por el delito de secuestro agravado, tras ser detenidos en la Zona Metropolitana de San Luis Potosí.

Según la carpeta de investigación, el padre del denunciante fue privado de la libertad en la comunidad El Zapote, donde los presuntos responsables exigían un pago para su liberación. Elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) realizaron labores de búsqueda y seguimiento que culminaron con la detención de ambos en la carretera a Matehuala.

Los detenidos quedaron a disposición de la FGESLP, que los condujo a la audiencia de control. Ahí, agentes del Ministerio Público de la UECS lograron que un Juez de Control emitiera el auto de vinculación a proceso y ordenara prisión preventiva oficiosa, además de fijar tres meses para la investigación complementaria.

