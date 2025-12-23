Vinculan a proceso a presunto implicado en desaparición de personas

Un hombre fue vinculado a proceso por su presunta participación en la desaparición de una persona en el municipio de Cárdenas, informó la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron en el barrio El Amparo, donde la víctima habría sido privada de la libertad por particulares.

Tras la denuncia, agentes ministeriales integraron la carpeta correspondiente y obtuvieron una orden de aprehensión.

La Fiscalía detalló que el imputado, identificado como Ezequiel "N", fue localizado durante un cateo en un domicilio del municipio de Rioverde, donde fue detenido y puesto a disposición de un juez de control.

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público presentó datos de prueba que el juez consideró suficientes para dictar la vinculación a proceso por el delito de desaparición cometida por particulares.

La autoridad judicial estableció un plazo de dos meses para la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía podrá ampliar las indagatorias y determinar si existen más personas involucradas.