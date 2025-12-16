logo pulso
Violentos individuos terminan en la cárcel

Por Redacción

Diciembre 16, 2025 03:00 a.m.
A
Violentos individuos terminan en la cárcel

En atención a reportes, policías de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a un hombre por presunta agresión y amenazas, y a uno más por presunta violencia familiar.

El primer auxilio se brindó en Avenida Cordillera Oriental, a la altura de la colonia Quintas de la Hacienda, donde agentes municipales tuvieron contacto con el reportante, quien señaló a un individuo de amenazarlo a él y a su familia, además de agredirlo físicamente, solicitando proceder legalmente en su contra, ubicando al reportado en el lugar, quien se identificó como Iván "N" de 33 años.

Por otro lado, en el Andador Totonaca, en la colonia Hogares Ferrocarrileros, oficiales municipales se presentaron con una mujer, quien indicó que su ex pareja la violentó de forma física y la amenazó, además de causar daños a su domicilio, teniendo contacto con Juan "N" de 34 años, manifestando la parte afectada su deseo de proceder legalmente en su contra.

Al final los dos quedaron detenidos por lesiones. 

