Volcadura en Bulevar Río Santiago deja Daños Materiales

Antes de las 17:00 horas de este lunes, se registró la volcadura de un automóvil sobre el bulevar Río Santiago, sin que se reportaran personas lesionadas, únicamente daños materiales.

De acuerdo con los primeros informes, el conductor de un automóvil Chevrolet Matiz circulaba con dirección hacia la carretera a Matehuala cuando, al salir de la curva ubicada a la altura del puente conocido como "Puente Naranja", otro vehículo se le cerró en la circulación.

Para evitar impactarse, el conductor hizo una maniobra evasiva hacia su derecha, perdió el control de la unidad y salió del arroyo vehicular, chocando contra la guarnición y terminando volcado sobre la carpeta asfáltica.

A pesar del fuerte impacto, no se reportaron personas lesionadas; sólo daños al vehículo involucrado.

Peritos de la Guardia Civil de Soledad arribaron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes, así como para retirar la unidad y restablecer la circulación en el bulevar.