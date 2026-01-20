Volcadura en Bulevar Río Santiago deja Daños Materiales
Peritos de la Guardia Civil de Soledad investigan volcadura en Bulevar Río Santiago
Antes de las 17:00 horas de este lunes, se registró la volcadura de un automóvil sobre el bulevar Río Santiago, sin que se reportaran personas lesionadas, únicamente daños materiales.
De acuerdo con los primeros informes, el conductor de un automóvil Chevrolet Matiz circulaba con dirección hacia la carretera a Matehuala cuando, al salir de la curva ubicada a la altura del puente conocido como "Puente Naranja", otro vehículo se le cerró en la circulación.
Para evitar impactarse, el conductor hizo una maniobra evasiva hacia su derecha, perdió el control de la unidad y salió del arroyo vehicular, chocando contra la guarnición y terminando volcado sobre la carpeta asfáltica.
A pesar del fuerte impacto, no se reportaron personas lesionadas; sólo daños al vehículo involucrado.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Peritos de la Guardia Civil de Soledad arribaron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes, así como para retirar la unidad y restablecer la circulación en el bulevar.
TE PUEDE INTERESAR
no te pierdas estas noticias
Volcadura en Bulevar Río Santiago deja Daños Materiales
Pulso Online
Peritos de la Guardia Civil de Soledad investigan volcadura en Bulevar Río Santiago
Conductor se va a un desnivel en bulevar de Valles
Huasteca Hoy
El vehículo se salió de la vialidad frente a una agencia cervecera
Pierde control y sale del camino en carretera 57
Redacción
El conductor no sufrió lesiones pero sí hay daños materiales