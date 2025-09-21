logo pulso
Estudiante es víctima de un secuestro virtual

Exigían dinero a sus parientes, pero la GCE pudo evitar se consumara el pago

Por Redacción

Septiembre 21, 2025 03:00 a.m.
A
Estudiante es víctima de un secuestro virtual

Dentro de las actividades de proximidad social reportadas por la Guardia Civil Estatal, se generó el apoyo a familiares de un joven universitario quienes, recibían mensajes de  WhatsApp solicitando transferencias de dinero para no causarle daño.

Se brindó toda la orientación necesaria y así evitar cualquier depósito de efectivo, de manera paralela se logró ubicar la supuesta víctima, quien se encontraba en buen estado realizando sus actividades, por lo que fue reencontrado con sus familiares en la colonia Virreyes, quienes agradecieron la intervención policial.

Los delincuentes enviaron mensajes a los familiares haciéndoles creer que tenían secuestrado al joven y que tendrían que darles cierta cantidad de dinero para liberarlo.

Los parientes intentaron localizarlo y como no pudieron empezaron a caer en el engaño, aunque por suerte pidieron ayuda elementos de la Guardia Civil Estatal, quienes les hicieron saber que se trataba de un secuestro falso y recomendaron no dar dinero a los maleantes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los agentes se movilizaron y así pudieron encontrar al estudiante, quien se encontraba sano y salvo y enseguida lo llevaron con su familia.

