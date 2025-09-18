Volcadura en Río Santiago deja solo daños materiales

La volcadura de una camioneta JAK negra, doble cabina, registrada la tarde de este jueves en el bulevar Río Santiago, dejó únicamente daños materiales.

De acuerdo con los reportes, el accidente ocurrió alrededor de las 17:30 horas, a la altura de la colonia Residencial San Rafael, cerca del edificio Torres Corso. La unidad se desplazaba con dirección al oriente cuando, al salir de una curva, el conductor perdió el control hacia la derecha y chocó contra el peralte y un poste metálico de alumbrado público.

Camioneta dañada tras accidente vial.

Paramédicos del CRUM acudieron al lugar y valoraron al conductor, quien no requirió traslado a un hospital. En tanto, elementos de la Guardia Civil Estatal, división peritos, tomaron conocimiento del percance.

