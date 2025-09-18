¿Qué tramo del Río Santiago está cerrado este jueves?
A
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) recordó que continúa el cierre vial e un tramo del bulevar Río Santiago por desfogue controlado de agua de la presa San José.
Informó que el cierre de este jueves es de la Avenida Muñoz a Sierra Leona, en ambas orientaciones.
Se pide atender los señalamientos y seguir las indicaciones de oficiales de la Policía Vial.
TE PUEDE INTERESAR
no te pierdas estas noticias
Capturan a ladrón por distintos robos a comercios
SLP
Redacción
El arrestado cuenta con 10 detenciones previas por diferentes delitos, tiene antecedentes penales