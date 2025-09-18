logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ORGULLOSOS DE SER MEXICANOS

Fotogalería

ORGULLOSOS DE SER MEXICANOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

¿Qué tramo del Río Santiago está cerrado este jueves?

Por Pulso Online

Septiembre 18, 2025 09:45 a.m.
A
Foto: SSPC

Foto: SSPC

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) recordó que continúa el cierre vial e un tramo del bulevar Río Santiago por desfogue controlado de agua de la presa San José.

Informó que el cierre de este jueves es de la Avenida Muñoz a Sierra Leona, en ambas orientaciones.

Se pide atender los señalamientos y seguir las indicaciones de oficiales de la Policía Vial. 

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

¿Qué tramo del Río Santiago está cerrado este jueves?
¿Qué tramo del Río Santiago está cerrado este jueves?

¿Qué tramo del Río Santiago está cerrado este jueves?

SLP

Pulso Online

Dan prisión preventiva a individuo por homicidio
Dan prisión preventiva a individuo por homicidio

Dan prisión preventiva a individuo por homicidio

SLP

Redacción

Capturan a ladrón por distintos robos a comercios
Capturan a ladrón por distintos robos a comercios

Capturan a ladrón por distintos robos a comercios

SLP

Redacción

El arrestado cuenta con 10 detenciones previas por diferentes delitos, tiene antecedentes penales

Joven motociclista muere al derrapar en la Av. de La Paz
Joven motociclista muere al derrapar en la Av. de La Paz

Joven motociclista muere al derrapar en la Av. de La Paz

SLP

Redacción

Salió proyectado tras impactarse contra una guarnición y se golpeara contra una palmera