logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ORGULLOSOS DE SER MEXICANOS

Fotogalería

ORGULLOSOS DE SER MEXICANOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Fallece un hombre en negocio de Quintas de la Hacienda

Los hechos, cerca de las 15:30 horas de este jueves

Por Redacción

Septiembre 18, 2025 04:06 p.m.
A
Foto: Teodoro Blanco/Pulso

Foto: Teodoro Blanco/Pulso

Un hombre pierde la vida tras un infarto, cuando estaba trabajando en su negocio.

Los hechos, cerca de las 15:30 horas de este jueves, en la Calzada de las Haciendas, en Quintas de la Hacienda, en Soledad de Graciano Sánchez .

Al sitio arribaron paramédicos que, al valorarlo, determinaron que no presentaba signos vitales. 

Elementos de la Guardia Civil de Soledad aseguraron el área en espera de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) para iniciar con el levantamiento del cuerpo. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Fallece un hombre en negocio de Quintas de la Hacienda
Fallece un hombre en negocio de Quintas de la Hacienda

Fallece un hombre en negocio de Quintas de la Hacienda

SLP

Redacción

Los hechos, cerca de las 15:30 horas de este jueves

¿Qué tramo del Río Santiago está cerrado este jueves?
¿Qué tramo del Río Santiago está cerrado este jueves?

¿Qué tramo del Río Santiago está cerrado este jueves?

SLP

Pulso Online

Dan prisión preventiva a individuo por homicidio
Dan prisión preventiva a individuo por homicidio

Dan prisión preventiva a individuo por homicidio

SLP

Redacción

Capturan a ladrón por distintos robos a comercios
Capturan a ladrón por distintos robos a comercios

Capturan a ladrón por distintos robos a comercios

SLP

Redacción

El arrestado cuenta con 10 detenciones previas por diferentes delitos, tiene antecedentes penales