Fallece un hombre en negocio de Quintas de la Hacienda

Un hombre pierde la vida tras un infarto, cuando estaba trabajando en su negocio.

Los hechos, cerca de las 15:30 horas de este jueves, en la Calzada de las Haciendas, en Quintas de la Hacienda, en Soledad de Graciano Sánchez .

Al sitio arribaron paramédicos que, al valorarlo, determinaron que no presentaba signos vitales.

Elementos de la Guardia Civil de Soledad aseguraron el área en espera de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) para iniciar con el levantamiento del cuerpo.

