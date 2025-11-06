logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

INGRESA A LA FAMILIA DE CRISTO

Fotogalería

INGRESA A LA FAMILIA DE CRISTO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Vuelca camión abarrotero sobre Circuito Potosí; sólo hay daños

Por Redacción

Noviembre 06, 2025 02:44 p.m.
A
Vuelca camión abarrotero sobre Circuito Potosí; sólo hay daños

Cuantiosos daños materiales se registraron este jueves en un choque y volcadura sobre el Circuito Potosí, atrás de la colonia Villantigua. 

El reporte fue cerca de las 13:00 horas, cuando el conductor de un camión Isuzu que transportaba abarrotes con destino a la Plaza  San  Luis, perdió el control y choca con la guarnición de su lado izquierdo.

Por el peso de la carga, dio medio giro para terminar volcado y en sentido contrario sobre el acotamiento. 

Al sitio arribaron oficiales de la Guardia Civil Estatal (GCE), quienes tomaron conocimiento del accidente y para el retiro de la unidad. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Vuelca camión abarrotero sobre Circuito Potosí; sólo hay daños
Vuelca camión abarrotero sobre Circuito Potosí; sólo hay daños

Vuelca camión abarrotero sobre Circuito Potosí; sólo hay daños

SLP

Redacción

Cierran tramo de Eje Vial por manifestación de taxistas
Cierran tramo de Eje Vial por manifestación de taxistas

Cierran tramo de Eje Vial por manifestación de taxistas

SLP

Redacción

Muere agente de la Guardia Nacional atropellado en la 57
Muere agente de la Guardia Nacional atropellado en la 57

Muere agente de la Guardia Nacional atropellado en la 57

SLP

Redacción

Los hechos se suscitaron en el kilómetro 153, cerca de Santa María del Río

Hallan cuerpo embolsado en camino a San José del Barro
Hallan cuerpo embolsado en camino a San José del Barro

Hallan cuerpo embolsado en camino a San José del Barro

SLP

Redacción

Elementos de la Guardia Civil Municipal y Policía de Investigación se presentaron en el lugar