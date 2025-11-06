Vuelca camión abarrotero sobre Circuito Potosí; sólo hay daños
Cuantiosos daños materiales se registraron este jueves en un choque y volcadura sobre el Circuito Potosí, atrás de la colonia Villantigua.
El reporte fue cerca de las 13:00 horas, cuando el conductor de un camión Isuzu que transportaba abarrotes con destino a la Plaza San Luis, perdió el control y choca con la guarnición de su lado izquierdo.
Por el peso de la carga, dio medio giro para terminar volcado y en sentido contrario sobre el acotamiento.
Al sitio arribaron oficiales de la Guardia Civil Estatal (GCE), quienes tomaron conocimiento del accidente y para el retiro de la unidad.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Muere agente de la Guardia Nacional atropellado en la 57
Redacción
Los hechos se suscitaron en el kilómetro 153, cerca de Santa María del Río