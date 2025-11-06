Vuelca camión abarrotero sobre Circuito Potosí; sólo hay daños

Cuantiosos daños materiales se registraron este jueves en un choque y volcadura sobre el Circuito Potosí, atrás de la colonia Villantigua.

El reporte fue cerca de las 13:00 horas, cuando el conductor de un camión Isuzu que transportaba abarrotes con destino a la Plaza San Luis, perdió el control y choca con la guarnición de su lado izquierdo.

Por el peso de la carga, dio medio giro para terminar volcado y en sentido contrario sobre el acotamiento.

Al sitio arribaron oficiales de la Guardia Civil Estatal (GCE), quienes tomaron conocimiento del accidente y para el retiro de la unidad.

