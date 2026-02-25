Vuelca carro atrás del Tangamanga I

Un automóvil que circulaba por el bulevar Rocha Cordero, a la altura del Museo del Laberinto, sufrió aparatosa volcadura al tomar una curva, desplazándose por varios metros para terminar finalmente con las llantas hacia arriba.

El hecho tuvo lugar al mediodía de este martes cuando un automóvil Volkswagen Bora de color blanco, se desplazaba sobre bulevar atrás del parque Tangamaga I.

Al tomar una curva frente al museo referido, el conductor perdió el control del volante a la izquierda y de esta forma chocó contra la contención para luego volcar desplazándose por alrededor de 20 y acabó sobre su toldo en la superficie de rodamiento, obstruyendo a la circulación el carril izquierdo.

Elementos de la Guardia Civil del Estado, División Caminos, llegaron a tomar conocimiento del accidente y el vehículo fue depositado en una pensión, el cual a causa del hecho acabó totalmente destrozado pero por fortuna no hubo personas lesionadas en este caso.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí