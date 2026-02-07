Vuelca rauda camioneta en Periférico Norte

Una camioneta que circulaba a alta velocidad por el Anillo Periférico Norte, sufrió aparatosa volcadura luego de chocar contra la contención al aproximarse al puente de la Avenida del Sauce, por suerte no se registraron personas lesionadas en este caso.

Los hechos ocurrieron después de las seis de la mañana de este viernes, cuando el joven conductor de la camioneta Chirey de color gris, circulaba sobre el Anillo Periférico con dirección de la carretera a Zacatecas hacia la de Matehuala.

Al llegar al puente de la Avenida del Sauce, el conductor perdió el control del volante y de esta forma chocó contra el muro de contención del puente, para continuar su trayectoria errática durante unos 20 metros y enseguida se volcó sobre la lateral.

En la volcadura, la camioneta también se impactó contra un poste de concreto de la Comisión Federal de Electricidad que se ubica sobre la banqueta.

Al sitio arribaron paramédicos del Servicio Estatal de Urgencias Médicas, quienes valoraron al conductor pero no presentó lesiones.

El área fue asegurada por elementos de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, quienes tomaron conocimiento del accidente y la camioneta sería enviada a una pensión.