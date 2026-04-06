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Vuelca raudo auto en carretera a México

Por Redacción

Abril 06, 2026 03:00 a.m.
A
Vuelca raudo auto en carretera a México

Un automóvil que circulaba a alta velocidad por la carretera a México, sufrió aparatosa volcadura a la altura de las instalaciones de la Guardia Nacional, en donde por suerte no hubo personas lesionadas.

Fue cerca de las siete de la mañana de este domingo, cuando el automóvil Toyota de color blanco se desplazaba por los carriles centrales de la mencionada carretera en dirección a Pozos.

Fue en el kilómetro 193, cerca de la Guardia Nacional, en donde el conductor perdió el control del volante y de esta forma el carro terminó con las llantas hacia arriba sobre la cuneta divisoria de carriles.

Afortunadamente en este caso no se registraron personas lesionadas y elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, arribaron al sitio para tomar conocimiento y el carro fue retirado con una grúa hacia una pensión.

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Se esperaba que el propietario del carro se hiciera cargo de las averías que sufrió el mismo para que el caso no pasara a mayores. 

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