Seguridad

Vulcanizador fallece al ser atropellado en Cd. Valles

Estaba quitando un neumático a un camión que se encontraba a la orilla de la vialidad

Por Redacción

Marzo 12, 2026 03:00 a.m.
CIUDAD VALLES.- Un hombre que laboraba en una vulcanizadora del libramiento, perdió la vida tras haber sido atropellado por un vehículo.

El trágico accidente ocurrió frente a una vulcanizadora que se ubica entre el Banco del Bienestar y el puente La Lagartija.

Felipe Ledezma, de 53 años de edad, vecino del ejido Montecillos, estaba quitando un neumático a un camión que se encontraba a la orilla de la vialidad, pero él quedó expuesto a la vía de circulación.

De pronto pasó a velocidad inmoderada un automóvil Nissan Versa guinda, con placas de San Luis Potosí, y lo atropelló.

El conductor del sedán se detuvo metros adelante. Algunos testigos comentaron que vestía como policía; sin embargo, la información no ha sido confirmada.

Felipe quedó inconsciente, con una pierna prácticamente amputada, además de lesiones en el pecho y en la cabeza, por eso paramédicos de la Cruz Roja lo trasladaron de urgencia al Hospital General.

Elementos de la Guardia Nacional se encargaron de resguardar el vehículo, el cual sería puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, autoridad que se encargará de investigar para deslindar responsabilidades.

