Vulcanizador fallece al ser atropellado en Cd. Valles
Estaba quitando un neumático a un camión que se encontraba a la orilla de la vialidad
CIUDAD VALLES.- Un hombre que laboraba en una vulcanizadora del libramiento, perdió la vida tras haber sido atropellado por un vehículo.
El trágico accidente ocurrió frente a una vulcanizadora que se ubica entre el Banco del Bienestar y el puente La Lagartija.
Felipe Ledezma, de 53 años de edad, vecino del ejido Montecillos, estaba quitando un neumático a un camión que se encontraba a la orilla de la vialidad, pero él quedó expuesto a la vía de circulación.
De pronto pasó a velocidad inmoderada un automóvil Nissan Versa guinda, con placas de San Luis Potosí, y lo atropelló.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
El conductor del sedán se detuvo metros adelante. Algunos testigos comentaron que vestía como policía; sin embargo, la información no ha sido confirmada.
Felipe quedó inconsciente, con una pierna prácticamente amputada, además de lesiones en el pecho y en la cabeza, por eso paramédicos de la Cruz Roja lo trasladaron de urgencia al Hospital General.
Elementos de la Guardia Nacional se encargaron de resguardar el vehículo, el cual sería puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, autoridad que se encargará de investigar para deslindar responsabilidades.
no te pierdas estas noticias
Allana pizzería y apedrea a policías en Lomas
Redacción
Ingresó a un local en Manuel Nava y lanzó piedras a policías.
Reporta SSPC 975 detenidos durante febrero en operativos
Redacción
Guardia Civil Estatal informó decomisos de armas y droga.
Reporta Guardia Civil Estatal 31 detenidos en operativos de seguridad
Redacción
Autoridades informan decomiso de droga, ponchallantas y un vehículo robado.... Alcanzan aseguramientos por drogas, robo y violencia familiar.