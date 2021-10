10 Cosas que necesitas saber sobre la cultura sorda (VIDEO)

1. La Comunidad Sorda, está integrada además de personas sordas, por:

· Personas sordo ciegas

· Personas con hipoacusia; es decir que en un momento de su vida tuvieron el sentido del oído y por alguna enfermedad o accidente lo perdieron; oyentes que saben y conocen el lenguaje de señas.

· Intérpretes de lengua de señas: profesionales con la capacidad de ser puentes de comunicación, los cuales cumplen con el perfil de conocimientos y experiencia para transmitir un mensaje de una Lengua a otra.

· Hops o coda

2. Hops o codas: Hops es el término para mencionar a una persona oyente, hijos o hijas de padres sordos y coda es el término en inglés.

3. La lengua de señas no es universal: puede variar por país, región, situación económica y generación, aprenderla es como aprender un nuevo idioma.

4. No es sordomudo; las personas sordas sí tienen la capacidad para hablar, sin embargo al no poder escuchar su proceso de imitación de sonidos no se lleva a cabo.

5. No es lenguaje de señas es lengua de señas y en México se usa la Lengua de Señas Mexicana (LSM)

6. El término correcto es persona con discapacidad, y no está en uso la palabra "discapacitado".

7. Del mismo modo no es lo mismo Lengua que Lenguaje ni interpretar que traducir.

8. Las fechas importantes para la Comunidad Sorda son:

· 10 de junio: Día Nacional de la Lengua de Señas Mexicana

· 23 de septiembre: Día Mundial de la Lengua de Señas

· 30 de septiembre: Día Internacional del intérprete

· Último domingo de septiembre: Día Internacional de las Personas Sordas

· 28 de noviembre: Día Nacional de las Personas Sordas en México.

9. Para acercarte a una persona sorda no es necesario gritar, aventar cosas, tocarle fuerte o exagerar al hablar para que te lea los labios. En vez de eso prueba encender y apagar la luz, toca suavemente su hombro, agita tu mano y háblale de frente.

10. Una persona puede hablar, manejar, viajar, estudiar, trabajar, casarse y tener hijos...puede hacer todo lo que cualquier persona.