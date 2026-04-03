500 policías por Procesión del Silencio en SLP
Seguridad y rutas alternas en el Centro Histórico de SLP
San Luis Potosí.- La Procesión del Silencio tendrá este viernes un operativo de seguridad en el Centro Histórico, con la participación de casi 500 elementos municipales para resguardar a asistentes y participantes.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que el dispositivo arrancará desde las 15:00 horas con cierres viales en las calles del recorrido, así como rutas alternas para automovilistas.
El despliegue incluye personal de Guardia Municipal, Policía Vial, Tecnologías e Inteligencia Social y Protección Civil, quienes estarán distribuidos en el primer cuadro de la ciudad.
La vigilancia abarcará vialidades como Villerías, Universidad, Vallejo, Galeana, Independencia, Venustiano Carranza, Aldama y Madero, además del jardín Hidalgo y Manuel José Othón.
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También se realizará monitoreo a través del sistema de videovigilancia del C4 Municipal, con apoyo de unidades Centinela y presencia de paramédicos del agrupamiento Tritón y Protección Civil para atender cualquier eventualidad.
La edición 73 de esta tradición se realizará bajo este esquema de prevención y vigilancia.
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