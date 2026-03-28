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650 internos de La Pila terminan la primaria y secundaria

Gobierno reporta mayor alcance nacional en educación penitenciaria

Por Redacción

Marzo 28, 2026 03:39 p.m.
A
650 internos de La Pila terminan la primaria y secundaria

San Luis Potosí entregó 650 certificados de educación básica a personas privadas de la libertad en el penal de La Pila, de acuerdo con autoridades estatales.

La cifra corresponde a niveles de primaria y secundaria, como parte de un programa coordinado entre la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y el Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA).

Según lo informado, con este número de certificados la entidad se ubica como la de mayor alcance en este tipo de acciones a nivel nacional.

Autoridades señalaron que la medida forma parte de las estrategias de reinserción social y combate al rezago educativo en población adulta.

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