650 internos de La Pila terminan la primaria y secundaria
Gobierno reporta mayor alcance nacional en educación penitenciaria
San Luis Potosí entregó 650 certificados de educación básica a personas privadas de la libertad en el penal de La Pila, de acuerdo con autoridades estatales.
La cifra corresponde a niveles de primaria y secundaria, como parte de un programa coordinado entre la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y el Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA).
Según lo informado, con este número de certificados la entidad se ubica como la de mayor alcance en este tipo de acciones a nivel nacional.
Autoridades señalaron que la medida forma parte de las estrategias de reinserción social y combate al rezago educativo en población adulta.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
650 internos de La Pila terminan la primaria y secundaria
Redacción
Gobierno reporta mayor alcance nacional en educación penitenciaria
Crece presencia de migrantes haitianos y asiáticos en SLP
Rubén Pacheco
Algunos mantienen residencia fija principalmente por negocios
Rechazan diputados iniciativa para abrir designación en el TEJA
Ana Paula Vázquez
La diputada Gabriela Torres López denunció que el rechazo estuvo motivado por votos previos en contra de su bloque político.