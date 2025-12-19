logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CONVIVEN SOCIOS DE LA LONJA

Fotogalería

CONVIVEN SOCIOS DE LA LONJA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

90% de fichas de búsqueda, por casos de índole familiar: FGE

Una menor se fue de casa porque sus padres la pusieron a lavar los platos, ejemplificó García Cázares

Por Rubén Pacheco

Diciembre 19, 2025 01:09 p.m.
A
90% de fichas de búsqueda, por casos de índole familiar: FGE

En los últimos días incrementaron los reportes de personas desaparecidas y no localizadas, sin embargo, están relacionadas con problemas familiares, informó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Es decir, los hijos o las hijas deciden salir por voluntad propia y después regresan a su hogar, especificó.

"De todas maneras nosotros le preguntamos a la familia. Es una obligación que tiene la fiscalía: si quieren que se difunda la ficha de búsqueda, porque si ellos no quisieran, nosotros no podríamos difundirla", complementó. 

La fiscal general reveló que se ha identificado que, en alrededor del 90 por ciento de las fichas emitidas existen diferencias y violencia familiar.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Ejemplificó un caso radical, donde una niña se enojó porque sus padres la pusieron a lavar los platos, motivo por el cual, decidió salirse de la casa, no obstante, al día siguiente regresó.

"Diariamente se emiten fichas de búsqueda. Hemos tenido en los últimos días un incremento y es un tema de índole familiar. La familia tiene problemas, la hija el hijo menor de edad se sale de la casa y luego posteriormente regresa", expuso.

LEA TAMBIÉN

Emiten fichas 4 fichas de búsqueda, entre ellas, la de un extranjero

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas San Luis Potosí difundió ayer fichas para la localización de 4 masculinos, entre los que hay un extranjero que radica en la entidad. Según la información d...

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Estado opera tres programas de apoyo a migrantes potosinos
Estado opera tres programas de apoyo a migrantes potosinos

Estado opera tres programas de apoyo a migrantes potosinos

SLP

Redacción

Reunificación familiar, asesoría migratoria y ferias de pasaportes.

90% de fichas de búsqueda, por casos de índole familiar: FGE
90% de fichas de búsqueda, por casos de índole familiar: FGE

90% de fichas de búsqueda, por casos de índole familiar: FGE

SLP

Rubén Pacheco

Una menor se fue de casa porque sus padres la pusieron a lavar los platos, ejemplificó García Cázares

Bertha Alicia Garay, nueva titular de Oficialía Mayor en Soledad
Bertha Alicia Garay, nueva titular de Oficialía Mayor en Soledad

Bertha Alicia Garay, nueva titular de Oficialía Mayor en Soledad

SLP

Samuel Moreno

Sustituye a Luis Gerardo Ruíz Ibarra, quien presentó su renuncia hace unos días

Manifestaciones, un derecho ciudadano: Rocha Medina
Manifestaciones, un derecho ciudadano: Rocha Medina

Manifestaciones, un derecho ciudadano: Rocha Medina

SLP

Ana Paula Vázquez

El Frente Cívico Nacional anunció medidas de resistencia civil en el Congreso por la reforma electoral