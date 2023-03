A 180 sindicalizados que se ampararon ya se les regresó al IMSS; les fue peor: Gallardo

Alrededor de 180 trabajadores del gobierno del estado ya fueron reafiliados al IMSS, a los cuales se les retiró el servicio de atención médica privada, el resto de la burocracia continúa con la atención privada, informó el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona.

"Como yo les dije, el 95% de los trabajadores sigue con seguro particular, 5% con el IMSS, que es como ellos quisieron y se les regresó, ellos pensaron que iban a regresar con IMSS y con particular y pues no fue así", expresó.

Agregó que el solicitar el amparo para recuperar el IMSS, les salió "peor", esto porque han manifestado que no quieren la atención pública, y buscan el particular de regreso.

El mandatario estatal informó que están a la espera de la resolución final de la suspensión provisional, en este panorama, indicó que lo que sucedería en caso de que fuera favorable para los burócratas que se ampararon, "lo peor que puede suceder es que nos digan que esos 3 mil (son 3,772 los que se ampararon), los mandemos al IMSS, y se les quite el servicio particular, entonces se van a enojar más".

Gallardo Cardona aseguró que entre los sindicalizados que se están amparando ya existe mucha grilla, supuestamente por las decisiones que se toman desde la dirigencia.