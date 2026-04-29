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Abren "Abuelitos Digitales" en SLP: enseñarán banca, apps y seguridad

Curso para adultos mayores en CDAs

Por Redacción

Abril 29, 2026 12:53 p.m.
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Abren "Abuelitos Digitales" en SLP: enseñarán banca, apps y seguridad

El Ayuntamiento de San Luis Potosí lanzó el curso Abuelitos Digitales, dirigido a personas de 50 años o más, con capacitación en redes sociales, banca en línea y herramientas digitales básicas.

De acuerdo con el gobierno municipal, el taller se impartirá en los 13 Centros de Desarrollo y Aprendizaje (CDA), con apoyo de estudiantes de Psicología.

Según la Dirección de los CDA, a cargo de Pilar Zárate Delgadillo, el objetivo es reducir la brecha digital y que los participantes aprendan a usar aplicaciones como WhatsApp, Facebook, transporte y servicios en línea con mayor seguridad.

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