Acatará PVEM multa por afiliaciones indebidas: Segura

El dirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en San Luis Potosí, Ignacio Segura Morquecho, afirmó que el partido acatará la multa impuesta por el Instituto Nacional Electoral (INE) por afiliaciones indebidas, al señalar que se trata de investigaciones que se originaron entre 2020 y 2021 y que fueron dictaminadas hasta 2024.

Explicó que los plazos y resoluciones dependen exclusivamente del INE y que, aunque el partido tiene la opción de impugnar ante instancias como el Tribunal Electoral Estatal, la Sala Regional Monterrey o la Sala Superior en Ciudad de México, estos procedimientos están en manos del equipo jurídico. Añadió que, si el dictamen ya es definitivo, el partido asumirá la sanción económica.

El Consejo General del INE determinó sancionar al PVEM tras confirmar que en San Luis Potosí se afiliaron ciudadanas sin su consentimiento y mediante el uso indebido de datos personales, conducta que calificó como "dolosa" y reincidente. La resolución deriva del expediente UT/SCG/Q/DLML/JD06/SLP/203/2024, iniciado a partir de denuncias presentadas en la entidad.

Por estas irregularidades, el partido fue multado con 181 mil 891.44 pesos, monto que será descontado de sus prerrogativas mensuales. En el caso de Diana Lizzett Méndez Luna, el INE acreditó reincidencia al haber sido afiliada en 2020 pese a antecedentes desde 2018, lo que derivó en una multa de 111 mil 553.92 pesos, mientras que por el caso de María de Lourdes Palacios Rodríguez se impuso una sanción de 70 mil 337.52 pesos al no comprobarse su voluntad de afiliación.

A su vez, Segura Morquecho reitero que el PVEM cuenta actualmente con aproximadamente 600 mil afiliados en la entidad y que el proceso de afiliación, inicialmente previsto hasta abril, se extenderá hasta agosto o septiembre, previo al proceso electoral, con la meta de alcanzar el millón de militantes en San Luis Potosí.

Reconoció que aún faltan por conformarse comités municipales en San Martín Chalchicuautla, Axtla de Terrazas, Tancanhuitz, Ciudad Valles, Rioverde, Matehuala, Santo Domingo, Villa Juárez y Villa de Arista.