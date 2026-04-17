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Acusa MC a Morena y PVEM de proselitismo anticipado

Operan fuera de la legalidad y utilizan recursos públicos, dijo Marco Gama Basarte

Por Ana Paula Vázquez

Abril 17, 2026 01:30 p.m.
A
Marco Gama Basarte/Foto: Citlally Montaño-Pulso

Marco Gama Basarte/Foto: Citlally Montaño-Pulso

El coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, Marco Gama Basarte, acusó a Morena y al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) de operar fuera de la legalidad al adelantar el proceso electoral en San Luis Potosí y utilizar recursos públicos, aunque su propio partido mantiene sin definición su estrategia rumbo a la contienda.

El dirigente señaló que ambas fuerzas han anticipado actividades proselitistas sin respetar los tiempos oficiales, pero no detalló si MC presentará denuncias o acciones legales. En contraste, indicó que esperarán posibles cambios en la legislación electoral y la definición de fechas, ante la posibilidad de que el proceso inicie en noviembre.

Pese al activismo anticipado de otros partidos, Gama Basarte rechazó que su partido esté en desventaja y trasladó a la ciudadanía la responsabilidad de valorar el cumplimiento de la ley, sin precisar cómo competirán frente a estructuras que —según su propio señalamiento— ya operan en territorio.

También planteó como posibilidad que todos los partidos compitan sin alianzas en San Luis Potosí, aunque reconoció que su partido no ha tomado una decisión al respecto. Aunque reconoció que existen perfiles competitivos, evitó fijar una postura clara sobre competir en solitario o en coalición, e incluso dejó abierta la posibilidad de alianzas pese al discurso previo.

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Gama Basarte sostuvo que primero construirán una plataforma política, pero sin plazos ni detalles, mientras el partido —dijo— mantiene la mira no solo en 2027, sino también en 2030.

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