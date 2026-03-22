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Acusan a Morena de ocultar más de 4 mdp en gasto público

La organización civil detectó que se ocultó el destino del 98.2% de recursos públicos en 2 meses

Por Ana Paula Vázquez

Marzo 22, 2026 11:05 a.m.
A
Acusan a Morena de ocultar más de 4 mdp en gasto público

La organización civil Ciudadanos Observando advirtió que el partido de Morena en San Luis Potosí ocultó el destino de más de 4 millones de pesos de recursos públicos en los primeros dos meses de 2026, con base en la información reportada por el propio instituto político en la plataforma estatal de transparencia.

De acuerdo con la organización, en 2025 Morena recibió 31 millones 301 mil 855 pesos en prerrogativas, equivalente a un promedio mensual de 2 millones 608 mil 488 pesos. Los montos reportados como gasto en el inicio de 2026 no corresponden con los recursos recibidos.

En el reporte de egresos, Morena informó que en enero ejerció 44 mil 472 pesos, de los cuales 43 mil 391 pesos corresponden a renta de oficinas y mil 81 pesos a consumo de agua. Para febrero, reportó un gasto de 44 mil 890 pesos, integrados por 43 mil 391 pesos por renta y mil 499 pesos por servicios de telefonía, sin detallar el destino del resto de los recursos.

Ciudadanos Observando señaló que el partido encabezado por Rita Ozalia Rodríguez no transparentó el destino del 98.2% del dinero público correspondiente a enero y febrero de 2026, sin que exista información que permita conocer en qué se ejerció.

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La organización también identificó una inconsistencia en la información oficial: en el apartado de egresos no se reporta gasto por pago de personal, mientras que en el rubro de percepciones se indica que toda la plantilla laboral está conformada por personal contratado mediante servicios profesionales por honorarios asimilados a sueldos y salarios.

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