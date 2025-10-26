Acusan a subdirectora del ISSSTE de robar medicina

Luego de una serie de quejas por presuntas irregularidades en contra de la actual subdelegada médica del ISSSTE, Dra. Mónica Crespo Pacheco, se inició una investigación a fondo que ha arrojado una serie de anomalías cometidas por la funcionaria federal, como la emisión de 155 envases de 13 diferentes medicamentos, en tan solo 15 días para una sola paciente.

Los inconformes señalaron que Crespo Pacheco, además de tratar mal a sus pacientes y a sus compañeros cuando fungía como médico internista en el hospital Regional del ISSSTE de Ciudad Valles, con el mismo modus operandi, ya había robado otros medicamentos, pero al llegar a su actual cargo, misteriosamente “desapareció” su expediente donde se encontraban las actas levantadas en su contra.

Los quejosos indicaron que tanto ellos, como excompañeros de ella en el hospital de Ciudad Valles, así como derechohabientes de ese mismo municipio, le levantaron actas administrativas que ya tampoco están en su expediente.

Señalaron que ahora, la doctora se ha vuelto aún más prepotente por su parentesco con la actual presidenta estatal del partido Morena en San Luis Potosí, Rita Ozalia Rodríguez Vásquez y con la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Vázquez, ya que asegura que fue designada como subdelegada médica por sus cuñadas.

“Tenemos conocimiento de nuestros compañeros que ahora laboran con la funcionaria en San Luis Potosí, que, en complicidad con otros médicos, sigue incurriendo en malos manejos en cuanto a los diagnósticos a pacientes para suministrar exceso de medicamentos y con ello poder tener acceso a la medicina de manera irregular, pero la Dra. Crespo los amenaza con despedir a quien no se apegue a sus malas mañas, con el argumento de que ella es muy influyente en San Luis Potosí y en el país”, denuncian.