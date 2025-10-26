FGE aclara operativo en la UASLP zona oriente

La reciente presencia de oficiales de la Policía de Investigación (PDI) en la Zona Universitaria Oriente (ZUO) no se trató de un acto de intimidación, sino tratar de verificar una denuncia si efectivamente había una persona secuestrada, informó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

A media semana estudiantes que tienen tomadas las instalaciones universitarias denunciaron la presencia de los policías, quienes arribaron armados y en camionetas sin balizar, para preguntar si se había denunciado la privación ilegal de una persona.

En entrevista, García Cázares justificó la presencia policial al revelar que la corporación recibió el reporte del secuestro de alguien, en las inmediaciones de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).

Motivo por el cual se trasladaron los elementos de investigación, a fin de verificar la situación, pero encontrándose con que la denuncia correspondía a una "noticia falsa", lamentó la fiscal general.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí