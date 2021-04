"Administración municipal, peor que las anteriores"

El empresario Alejandro Pérez Rodríguez comentó que la presencia del comercio no establecido afecta mucho porque hay cierres de negocios por la pandemia y a ello se suma la invasión de vendedores ambulantes, no solo en el Centro Histórico, sino también en Villa de Pozos y en otros lugares "a mí me extraña que quiera reelegirse Xavier Nava cuando dejó este problema".

Alejandro Pérez dijo "está administración municipal salió peor que las anteriores por diez veces, y como siempre lo hemos dicho, no queremos deshacernos de los ambulantes, sino simplemente que exista un control, un orden y respeto a nuestras calles que al final de cuentas son de nosotros y no de ellos".

Manifestó que también es una pérdida de tiempo querer aplicar un diagnóstico sobre el ambulantaje y que lo único que están haciendo es ganar tiempo porque ya se va a terminar la administración y no van a hacer absolutamente nada.

"Lo dijimos desde un principio: que la Unidad de Gestión nació mal, definitivamente es una muy buena estrategia para poder mejorar la calidad del Centro Histórico, desgraciadamente el gobierno municipal actual no escuchó lo que nosotros queríamos", el empresario.

Agregó que, en el comercio establecido, con la nueva normalidad, les va relativamente bien, no al cien por ciento como debería, pero se está manteniendo que es lo importante, aunado a que sabe que la situación es complicada porque hay mucha gente que está batallando.